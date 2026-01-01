Разследването за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград вече ще бъде под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Това става с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова, съобщиха от прокуратурата.

Промяната е направена по предложение на административния ръководител на Окръжната прокуратура в Благоевград. Целта е да се гарантират обективност, ефективност и безпристрастност на разследването, както и пълно изясняване на обстоятелствата около смъртта на момичето.

Досъдебното производство е образувано на 24 май 2026 г. за умишлено убийство. Според първоначалните данни престъплението е извършено в периода от неустановен час на 23 май до около 23:50 часа същия ден, като момичето е било хвърлено през прозорец от петия етаж на жилищен блок. Разследването е по чл. 115 от Наказателния кодекс.

По делото като обвиняем е привлечен Александър Георгиев. На 27 май Окръжният съд в Благоевград е оставил без уважение искането на прокуратурата той да бъде задържан под стража. Определението е потвърдено на 4 юни от Софийския апелативен съд.

С постановление от 27 май на обвиняемия е наложена забрана да напуска пределите на България без разрешение на прокурор.

Разследват се всички версии

От Софийската градска прокуратура посочват, че в публичното пространство са разпространявани отделни фрагменти от фактологията по случая, които не представят пълната картина. Публикувани са и частични данни от експертизите, без да бъдат представени цялостните заключения и мотивите към тях.

От СГП уточняват, че обхватът на разследването е разширен и се работи по всички възможни версии. Съпоставят се събраните доказателства, като по тях ще бъде определена и по-нататъшната посока на разследването.

От прокуратурата заявяват, че ще продължат да информират обществеността за развитието на случая, като същевременно гарантират законосъобразното и безпристрастно протичане на производството.