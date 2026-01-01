Изчезналият българин в Гърция е бил убит от работодателя си. За убийството е признал 50-годишният работодател на 24-годишния българин.

Издирват мистериозно изчезнал българин в Гърция

Българският гражданин беше в неизвестност от събота.

Както съобщиха вчера гръцките медии, българският гражданин пристигнал в района на Като Неврокопи в петък, за да се срещне с работодателя си, от когото имал да получава парична сума. В събота обаче телефонът му бил изключен, след което следите му се загубили.

Ванът, с който българинът пристигнал в Гърция, беше открит край Като Неврокопи.

Работодателят, който бил свързан с жертвата и с приятелски отношения, признал, че убил българина заради лични спорове. За укриването на тялото му помогнал 23-годишен мъж.

Жертвата често пътувала до Като Неврокопи за краткосрочни трудови ангажименти.

В издирването се включиха екипи от полицейската дирекция в град Драма и от полицейския участък в Като Неврокопи. В операцията участваха и обучени кучета.

Засега няма повече информация за точните обстоятелства на убийството.