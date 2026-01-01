69-годишна жена е била нахапана от питбул в Стара Загора. Инцидентът е станал на 25 ноември в двора на имот, обитаван от пострадалата и 42-годишен неин родственик, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

Сигналът за нападението е подаден във Второ районно управление в 15:15 часа. На място е извършен оглед от полицейски служители.

Установено е, че кучето е собственост на 42-годишния мъж. Пострадалата жена е настанена за лечение в болница в Стара Загора.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325в, ал. 1 от Наказателния кодекс за неполагане на достатъчно грижи за животно, намиращо се под негов надзор, в резултат на което то е причинило средна или тежка телесна повреда на човек.