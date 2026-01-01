51-годишен мъж вилня в хотел във Велико Търново и нападна полицаи, съобщиха от ОД на МВР.

Тази нощ е подаден сигнал от служител на хотела. Той съобщил, че клиент се държал грубо и арогантно спрямо персонала.

Мъж вилня в хотел във Велико Търново, изхвърлял вещи от стаята си на улицата

Мъжът е прехвърлил грубото си поведение и към униформените, като е отказал да съдейства.

При задържането му наранил единия полицейски служител, а при съпровождането му наранил и другия, като през цялото време ги обиждал и заплашвал.

Задържан е и по случая се води разследване.