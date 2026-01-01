Казанлък загуби една от своите обичани и емблематични творчески личности - актрисата Гълъбина Михайлова. Тя си отиде на 87-годишна възраст.

Родена на 23 юли 1939 г. в Казанлък, Михайлова посвещава десетилетия от живота си на изкуството и културния живот на града, съобщиха от Общината.

С нейното име е свързана историята на местната сатирична сцена, на която тя отдава години творческа дейност. Със своя талант, артистичност и всеотдайност актрисата печели обичта и уважението на поколения казанлъчани.

Приносът ѝ към културния живот на града е признат с редица награди и отличия, сред които и вписването ѝ в Почетната книга на Казанлък.

С Гълъбина Михайлова си отива още един от ярките гласове на казанлъшкия творчески дух. Остават обаче споменът за нея, творчеството ѝ и незаличимата следа, която е оставила в сърцата на хората.

Поклонението ще се състои на 27 ноември от 13:00 часа в зала „Иван Милев“ на ул. „Искра“ №4.

Поклон пред паметта ѝ!