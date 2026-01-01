Млад шофьор загина при зрелищна катастрофа в Разград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази нощ. Водачът е загубил контрол на улица „Жеравна“ и се е ударил в дърво, табло и бетонен стълб.

ОД на МВР-Разград

На място е загинал 22-годишният мъж, който е с белгийско свидетелство за правоуправление. Тежко ранен е возещият се на предната седалка 18-годишен младеж.

Шофьор загина при тежка катастрофа в Плевенско

Той е настанен в болница - с опасност за живота. Возещият се отзад друг 18-годишен тийнейджър е без опасност за живота.

ОД на МВР-Разград

Предстои извършване на аутопсия на мъжа. Той е многократно санкциониран за рисково шофиране в градски условия.

В социалните мрежи граждани на Разград са публикували постове, касаещи предходния му автомобил.

ОД на МВР-Разград

От септември до момента има съставени 7 фиша, включително за нарушения на максимално допустимата скорост за движение.