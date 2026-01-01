Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи законови промени, които да позволят на партиите да оттеглят представителите си от общинските и районните избирателни комисии. Поводът е решението на ОИК – Варна да прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев, въпреки указанията на ръководството на ГЕРБ неговите представители да гласуват против.

„Вместо само да се вайкаме, с колегата Асен Василев да съберем подписи и да внесем една промяна в закона, че тези членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили. Защото аз им поисках оставката сега и така ми увисват думите във въздуха“, заяви Борисов пред журналисти.

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Той обясни, че е поискал оставките на представителите на ГЕРБ в комисията във Варна, тъй като не са се съобразили с решението на партийното ръководство. Борисов е разговарял с бившия кмет на града Иван Портних и с други представители на партията, а по думите му е предупредил, че неподчинението ще има сериозни последици както за тях, така и за ГЕРБ. Решенията на партията по случая ще бъдат обявени в петък или събота.

„Кмет се сваля на избори, не от някакви чиновници, които, за съжаление, ние сме посочили“, коментира лидерът на ГЕРБ. Той подчерта, че Коцев е негов политически опонент, но изборът на варненци трябва да бъде зачитан.

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На 23 ноември ОИК – Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев с аргумента, че е отсъствал неоснователно от работа за повече от месец през 2025 г. – период, в който беше задържан по обвинение в корупция. Комисията прие за неоснователни част от ползваните от него дни платен и неплатен отпуск. Адвокатите на кмета възразиха, че принудителното задържане не може да се третира като виновно или неоснователно неявяване на работа.

Борисов заяви, че не може да каже дали върху членовете на ОИК е бил оказан натиск, но потвърди, че те не са изпълнили указанията на партийните лидери. Той отказа да отправи обвинения към други политически сили, включително „Прогресивна България“. По повод призивите за проверка на евентуален политически натиск от страна на прокуратурата Борисов коментира: „Вече има нов ВСС, да взимат решения.“

Лидерът на ГЕРБ припомни и обстоятелствата около избора на Коцев за кмет преди три години. По думите му тогава представители на бизнеса и политически сили са се обединили около кандидатурата му, за да бъде победен кандидатът на ГЕРБ. Борисов посочи, че част от хората, участвали в този процес, сега са подкрепили отстраняването на Коцев.

Вчера лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев свърза решението на ОИК с икономическите интереси на ТИМ и варненския бизнесмен Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. По думите му от ПП опитали да оттеглят свой представител от ОИК, но от ЦИК им отговорили, че това може да стане само със съгласието на самия член на комисията.

Борисов коментира и бюджетния дефицит

Борисов отрече да е изпращал евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев при европейския комисар Валдис Домбровски с искане срещу България да бъде започната процедура за прекомерен бюджетен дефицит. Той определи процедурата като редовна, но направи паралел между ситуацията във Варна и управлението на страната, като заяви, че избирателите трябва да понесат последствията от направения избор.

„Трябва да си платят и глобите. Трябва да си минем през дълговите спирали. Трябва да си направят всичките грешки. Защото, за съжаление, това е нашата народопсихология. Докато не се обърне колата, тогава пътища много“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Той подчерта, че няма основание да злорадства заради евентуалните финансови санкции срещу страната, тъй като те ще засегнат всички български данъкоплатци.

„Няма как да злорадствам за това или да пращам някой, защото тези пари, които ще ни глобят, са и моите пари като данъкоплатец, и вашите. Не може да ми е приятно да ни се подиграват, че сме като бавноразвиващи се, да не можем да си направим бюджет“, заяви Борисов.

Той припомни, че по време на управлението на ГЕРБ е настоявал за ограничаване на разходите и поддържане на бюджетен излишък, за да не се стига до подобни ситуации.

„Години наред, когато ви обяснявах, че трябва да имаме излишък и мазнинка, вие се подигравахте. Е, айде сега. Домбровски ни е виновен, Комисията ни е виновна...“, допълни лидерът на ГЕРБ.

На въпрос за отношенията на ГЕРБ с варненския бизнесмен Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, Борисов отговори, че преди години той е бил арестуван. Попитан и за бившия депутат от ГЕРБ Славена Точева, заяви, че тя отдавна не е част от партията.