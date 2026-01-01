Отстраненият от длъжност кмет на Варна Благомир Коцев заяви, че ще обжалва решението на Общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията му.

Пред журналисти той определи отстраняването си като преврат и заяви, че зад него стоят икономически интереси, насочени към овладяване на общинската администрация и публичните финанси. „Снощи кукловодите на ОИК и Общинския съвет взеха решение да направят преврат във Варна и да отстранят кмета на града“, заяви той.

Коцев: Отстраняването ми е било подготвяно като наказание за непокорството ми пред бизнесмените (ВИДЕО)

„Отстраняването ми е плод на желанието им да владеят цялата община и кметството, както са свикнали да го правят от десетилетия. Основната им цел, разбира се, е овладяването на всички общински средства и финанси. Вчера на Общинския съвет беше гласуван огромен заем, с който да реализираме всички инфраструктурни проекти, по които работим през последните две години. Сега всички тези средства ще бъдат усвоявани така, че да отиват в джобовете именно на тези кукловоди, които ще сложат пионка на мястото на кмета и ще управляват Варна една година. Всеки един цент ще гледат да отиде в техните джобове, а не при варненци“, обясни Коцев.

По думите му Варна никога не е имала независим кмет преди този мандат и припомни кои са били градоначалниците в годините назад и с кого са били свързани.

„Още от времето на Кирил Йорданов, който беше кмета на ТИМ, след това Иван Портних - кметът на Дънката, всички знаят това, това са обществени тайни, не е новост. Този град винаги се е владял по този начин - чрез страх, чрез овладяване на администрацията, защото Варна е далеч от София. Искат Варна да остане феодално общество и тези феодали искат Варна да остане тяхно феодално владение завинаги“, заяви Коцев.

Попитан как може да се промени ситуацията, той отговори, че това може да стане чрез активна гражданска дейност, критично мислене и участие в изборите. Призова гражданите да отстояват позициите си и да не се поддават на влиянието на черните кампании, водени през целия мандат.

„Три години нямахме възможност да дишаме в тази община, за да вършим истинска работа. Ние бяхме под обсада, работехме срещу мутри, които се биеха срещу нас, защото не получаваха част от трапезата, която бяха свикнали да получават“, заяви той.

Няма как толкова лесно да изчистим града, когато фирмите, които са назначили, все още продължават да работят - във всеки един бранш. Няма как да искаме да не се бетонира града, когато строителните разрешения бяха издавани десетилетия наред преди това. Няма как да няма съпротива срещу мен, когато се опитвахме да вкараме регулация в строителството, за да не се бетонира градът.

Попитан дали всичко това ще го мотивира да се кандидатира за нов мандат, той отговори: „Разбира се, че ще ме мотивира. Аз се надявам да мотивира най-вече варненци да гласуват, да имат критично мислене, да се интересуват, да четат между редовете. Да вникнат и да разбират как и защо се случват процесите в нашия град“.

Бюджетът на Варна и проектът за тунел под Морската градина

„Тунелът под Морската градина е много стар проект, който отдавна е въжделение на една варненска групировка, която иска да го осъществи. Същото се отнася и за общинските имоти, които отдавна искат да бъдат продадени – те не са само три, искаха да продадат и още. Целта е да вкарат колите на крайбрежната алея“, обясни Коцев.