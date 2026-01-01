Решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна за отстраняването на кмета на града Благомир Коцев няма никакво отношение към решения, позиции или становища на органи на ДПС. Това се посочва в позиция на пресцентъра на партията.

Общинската избирателна комисия прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев

От ДПС заявяват, че действията на членовете на ОИК – Варна пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е предприето решението.

По-рано днес отстраненият от длъжност кмет на Варна Благомир Коцев заяви, че ще обжалва още днес решението на Общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията му.

Благомир Коцев съобщи, че е издал заповед, с която възлага на заместник-кмета по социални дейности и здравеопазване Снежана Апостолова да го замества през следващите дни.

Пред журналисти той определи отстраняването си като преврат и заяви, че зад него стоят икономически интереси, насочени към овладяване на общинската администрация и публичните финанси. „Снощи кукловодите на ОИК и Общинския съвет взеха решение да направят преврат във Варна и да отстранят кмета на града“, заяви той.

Късно снощи стана ясно, че Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна е взела решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулиране на издаденото му удостоверение. Решението е прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“, съобщи председателят на комисията Велин Жеков.

До решението се стигна след разглеждане на сигнали, свързани с отпуските на Благомир Коцев през 2025 година, когато той се намираше в ареста.

Припомняме, че преди около 10 дни Коцев каза пред журналисти, че очаква отново отстраняването му от длъжност да излезе на дневен ред и да бъде обсъдено от Общинската избирателна комисия (ОИК).