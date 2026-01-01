След нападението на фенове на „Олимпик“ (Марсилия) над привърженици на „Левски“ по време на мача в четвъртък вечер, част от българските запалянковци вече се завърнаха у нас. Те разказаха за случилото се на стадиона и отрекоха твърденията за провокации от страна на българската агитка.

Нападение над фенове на Левски на стадиона в Марсилия, привърженици са откарани в болница (ВИДЕО)

„Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и горе-долу ми беше ясно. Бях казал, че ако не си взема билет точно за гостуващия сектор – „клетката“, аз не бих отишъл там. И така и стана”, разказа един от прибралите се фенове.

Почетният консул в Марсилия: Българските фенове са демонстрирали провокативно поведение, отправяли са нацистки жестове

Отрича да е имало провокация, смята, че така френските медии искат да оправдаят случилото се.

„Като са седнали нашите фенове във VIP сектора, да са викнали „Само Левски!“. После ми казаха: „Ние викнахме един път и оттам всичко тръгна“”, разказва още мъжът.

Очаква домакините на мача да бъдат наказани. „Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути. Не един-два шамара, а налагане, налагане, налагане. И по правилник трябва да се извади отборът от турнира и да му се наложи и още по-тежка забрана. Например една-две години да не участва”, казва мъжът.

Гледката е била страшна, сподели друг фен. „Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас”, казва мъжът.

Състоянието на двамата фенове, които все още са хоспитализирани, е стабилно.

Трима души остават в болница след нападението.

При бруталната атака пострадаха общо 11 души. След нападението УЕФA започна дисциплинарно производство срещу "Олимпик Марсилия".

Прокуратурата в Марсилия разследва френските агресори за хулиганство. Стана ясно, че има разследване и срещу български фенове за нацистки жестове. Все още няма яснота каква е била ролята на феновете на гръцкия АЕК, които също са участвали в сблъсъците.

Снощи фенове на „Левски“ се събраха на протест пред Посолството на Франция в София под надслов „Справедливост за Левски“.