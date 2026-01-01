Владислав Горанов от ГЕРБ определи като голяма политическа грешка решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна за прекратяване на правомощията на кмета Благомир Коцев.

След отстраняването на Коцев: ПП обвини „мафията“, Борисов поиска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК – Варна

Това е голяма политическа грешка, за която Бойко Борисов многократно предупреждаваше, каза Горанов пред журналисти и допълни, че предишният опит не е успял и тогава представителите в ОИК са ги чули и не са предприели такива действия.

Общинската избирателна комисия във Варна отстрани от длъжност Благомир Коцев

Нашата позиция от снощи остава непроменена и няма какво като политическа сила да направим, но гарантирам, че нашите представители в Общинската избирателна комисия (ОИК) няма да правят и няма да гласуват предложението за временен кмет на Варна, посочи Горанов

Отстраниха Коцев заради отпуските му: Той обяви „преврат“ във Варна и обеща да се бори за града (ОБЗОР)

На въпрос защо именно сега се отстранява кметът на Варна, той отговори, че няма смислен отговор на въпроса и повтори, че това е голяма политическа грешка, която легитимира едно несполучливо управление на града. Всички несполуки на управлението на града ще се скрият зад това безсмислено и непропорционално решение на ОИК, но в края на краищата мнозинството, с което е взето решението, показва, че е имало някакво единомислие, което не знам на каква база е формирано, посочи той.

На въпрос дали са засегнати нечии икономически интереси, Горанов заяви, че според него Коцев е засегнал интересите на варненци, но дали има други интереси, които са били мотивация за това мнозинство в ОИК, не може да твърди. Той определи мнозинството като странно голямо.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК – Варна и заяви, че се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета Благомир Коцев. Това съобщиха от политическата партия на страницата си във Фейсбук.