Над 13 600 облекла, обувки и други артикули с обозначения на световноизвестни марки задържаха митническите служители на пункт Лесово. Стоките са открити при две проверки на товарни автомобили, пътуващи от Турция към държави от Европейския съюз.

При проверка на 19 ноември инспекторите установили в камион, превозващ стоки от Турция за Унгария, 7148 спортни екипи, якета, портфейли и обувки с лога на луксозни търговски марки.

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При другия случай, от 17 ноември, в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Литва, били открити 6506 якета, блузи и чорапи със знаци на световни марки.

Общият брой на задържаните артикули е 13 654. Те са иззети заради основателни съмнения за нарушаване на права върху интелектуалната собственост, съобщиха от Агенция „Митници“.

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Действията са извършени в изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защитата на интелектуалната собственост. За двата случая са уведомени притежателите на съответните търговски марки.