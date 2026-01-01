До края на седмицата се очаква да се образува снежна покривка най-вече в Северна България, затова от Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми и подготвени за зимни условия автомобили, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

Зимата настъпва бавно, но сигурно: Кога ще видим сняг?

В четвъртък, 26 ноевмри, рано сутринта минималните температури ще са предимно между минус 3° и 2° и е възможно да се образуват поледици в северозападните райони и по долините на Струма и Места. През деня ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд. В петък, 27 ноември, те ще се увеличат, особено в Северозападна България.

В събота, 28 ноември, температурите ще са ниски.

"Специално внимание обръщаме за рискове от поледици и обледенявания в Североизточна България и Източния Предбалкан. В планинските проходи се очаква силен снеговалеж, а в останалата част от страната ще има значителни валежи от дъжд. В неделя, 29 ноември, снеговалежът ще обхване по-голямата част от страната, като в Северна България ще се образува снежна покривка", предупреждават от АПИ.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане като в момента повечето пътни настилки са превантивно обработени от Областните пътни управления и фирмите по поддръжка. Те непрекъснато следят метеорологичните прогнози за своевременна намеса, особено в проходите и високопланинските райони.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.