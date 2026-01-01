Китайският президент Си Дзинпин потвърди, че страната му ще продължи да отстоява принципа за мирно използване на Космоса. Това стана ясно след изстрелването на китайска космическа мисия с участието на пакистански астронавт.

Изявлението беше направено по време на разговор с пакистанския президент Асиф Али Зардари. То подчертава международното сътрудничество на Пекин в овладяването на космическото пространство.

„Китай е готов да работи с всички държави, включително Пакистан, за да отстоява принципа на мирното използване на Космоса“, заяви Си Дзинпин. Неговите думи са цитирани от китайската държавна телевизия CCTV.