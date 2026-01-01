"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 26 ноември - четвъртък във връзка с монтаж на спирателен кран в жк. „Младост“ 2 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Проф. Алескандър Теодоров - Балан“, бул. „Алескандър Малинов“, бул. „ Андрей Ляпчев“ и ул. „Свети Киприян“.

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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска пред бл. 260.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.