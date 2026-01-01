"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 26 ноември - четвъртък във връзка с монтаж на спирателен кран в жк. „Младост“ 2 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Проф. Алескандър Теодоров - Балан“, бул. „Алескандър Малинов“, бул. „ Андрей Ляпчев“ и ул. „Свети Киприян“.
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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска пред бл. 260.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.