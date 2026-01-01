Самолет, пътуващ от Мадрид за София, е бил принуден да извърши аварийно кацане в Барселона през нощта заради технически проблем с единия от двигателите. Информацията е на NOVA, позовавайки се на пътник от борда.

По думите му около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.

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По информация на NOVA пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.

„Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън“, разказва източникът ни.

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Самолетът е бил отклонен към Барселона, където е кацнал, а пътниците са били свалени от борда.

Все още няма официално потвърждение за естеството на техническата неизправност. Не е ясно и кога пътниците ще могат да продължат пътуването си към София.