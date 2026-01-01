Българският патриарх Даниил ще отслужи опелото на Ловчанския митрополит Гавриил в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

Погребението ще се състои в двора на храм „Св. Троица“ в областния град, където се намира и сградата на Ловчанската света митрополия.

След смъртта на митрополит Гавриил: Врачанският митрополит Григорий временно поема Ловчанската епархия

От 9:00 часа ще бъде отслужена света литургия, оглавена от Врачанския митрополит Григорий, който беше определен от Светия синод за наместник на Ловчанската епархия до избора на нов митрополит.

Опелото започва в 11:00 часа и ще бъде водено от патриарх Даниил в съслужение с архиереи от Светия синод и епископи на Българската православна църква.

След църковната церемония траурното шествие ще премине от катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ до храм „Св. Троица“, където ще бъдат положени тленните останки на митрополит Гавриил.

Ловчанският митрополит Гавриил е приет по спешност в болница

Стотици миряни и духовници се поклониха пред паметта на владиката в понеделник, когато тялото му беше изложено за поклонение в катедралния храм в Ловеч. В града бе обявен тридневен траур със заповед на кмета Страцимир Петков.

Митрополит Гавриил почина на 22 ноември на 76-годишна възраст след кратко боледуване. Той беше начело на Ловчанската епархия от 2001 г. и посвети повече от 25 години на духовното служение в региона.

Митрополит Григорий поема временно Ловчанската епархия

На извънредно заседание на 23 ноември Светият синод определи Врачанския митрополит Григорий за наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол. Той ще управлява епархията до встъпването в длъжност на новоизбрания митрополит.

Основната му задача е да организира процедурата за избора на нов духовен водач съгласно Устава на Българската православна църква.

Митрополит Гавриил оставя след себе си дългогодишна духовна и обществена дейност в Ловеч и региона. Той беше почетен гражданин на града, а местната власт и духовенството отбелязаха приноса му за развитието на Ловчанската епархия.

Кой беше митрополит Гавриил

Ловчанският митрополит Гавриил е роден на 16 юли 1950 г. в София със светското име Цветан Методиев Динев. Детството си прекарва в Чехословакия, където живее със семейството си от 1953 до 1966 г. След завръщането си в България завършва Висшия институт по архитектура и строителство през 1973 г.

Пътят му към монашеството започва още през студентските години, когато се запознава с епископ Партений Левкийски, който става негов духовен наставник и изповедник. През 1973 г. се установява в Клисурския манастир „Св. Петка“ край Банкя.

На 27 декември 1979 г. приема монашеско пострижение с името Гавриил. През 1980 г. е ръкоположен за йеродякон, а впоследствие и за йеромонах. Същата година е назначен за игумен на Клисурския манастир.

През 1984 г. завършва задочно Софийската духовна семинария, след което специализира богословие в Московската духовна академия. През 1986 г. защитава докторска дисертация на тема „Характерни черти на подвига на руските подвижници на благочестието през XIX век“ и е възведен в архимандритско достойнство.

Почина ловчанският митрополит Гавриил

От септември 1986 г. до 1991 г. е предстоятел на Българското църковно подворие в Москва. След завръщането си в България е назначен за протосингел на Софийската митрополия, а от 1994 г. отново поема игуменството на Клисурския манастир.

На 19 октомври 1998 г. в Рилския манастир е ръкоположен за епископ с титлата „Макариополски“ и става викарий на Софийския митрополит. На 21 януари 2001 г. е избран за Ловчански митрополит, а на 28 януари същата година изборът му е канонически утвърден. Начело на епархията той остава до смъртта си.

През следващите години митрополит Гавриил заема редица отговорни позиции в Българската православна църква. През 2007 г. оглавява Работната група по въпросите на религиозното образование към Светия синод, от 2009 г. ръководи Върховния църковен съвет, а през 2011 г. поема и Културно-просветния отдел на Синода.

На 26 март 2015 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ за личния си принос и заслугите към духовното развитие на града.