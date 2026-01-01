Германският канцлер Фридрих Мерц определи като „грешка“ решението Украйна да не бъде приета в НАТО през 2008 г., въпреки предложението на тогавашния американски президент Джордж Буш-младши.

По време на пресконференция в Берлин заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Мерц заяви: „Мисля, че днес всички осъзнаваме, поне от гледна точка на това колко голяма грешка е било, че не последвахме американското предложение от 2008 г. на срещата на върха на НАТО в Букурещ“.

Той добави, че пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна вероятно е щяло да бъде „предотвратено“, ако Алиансът е бил отворил пътя за членството на страната още тогава.

„Ако Украйна беше станала член на НАТО, тази война вероятно щеше да бъде предотвратена“, заяви Мерц в изказване, преведено от немски език.

Срещата се проведе на фона на продължаващите преговори под ръководството на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Рюте посети германската столица за годишната среща на Парламентарната асамблея на НАТО. Рюте зае предпазлива позиция по отношение на перспективите за възобновяване на дискусиите за членството на Украйна в Алианса, като подчерта, че първо трябва да приключат успешно мирните преговори. Изявленията му бяха в отговор на неотдавнашни коментари на френския президент Еманюел Макрон, който призова дебатът за членството на Украйна в НАТО да бъде подновен. Възможното присъединяване на Киев към Алианса отново е част от обсъжданията за евентуално окончателно уреждане на войната.

Според медийни публикации руският президент Владимир Путин е дал знак, че би бил готов да сложи край на войната в Украйна, при условие че НАТО се върне към позициите си от 1997 г. Това на практика би означавало обръщане на последвалото разширяване на Алианса и оттегляне на членството на държавите, присъединили се след разпадането на Съветския съюз.

Членството на Украйна в НАТО обаче остава далечна перспектива, според Рюте. Той отбеляза, че макар „отдавна утвърдената позиция“ да е Украйна да стане част от Алианса, между държавите членки няма единодушие по въпроса за присъединяването ѝ.

Рюте: Ако Русия нападне страна от НАТО, това ще бъде най-голямата ѝ грешка

Рюте отхвърли и идеята Кремъл да има право на глас относно настоящия или бъдещия състав на НАТО.

„Не може да се допусне да бъдем принудени да върнем НАТО към границите от 1997 г. Само 32-те съюзници решават кой е и кой не е член на НАТО“, заяви той.

Рюте коментира и нарастващото напрежение в Европа заради засилващите се руски хибридни атаки, включително навлизането на руски военни средства в Полша миналата седмица. Според полски официални представители две руски крилати ракети и дрон са паднали на полска територия. Той обвърза засилената руска агресия с нарастващите загуби на бойното поле, като заяви, че руските сили губят до 50 000 войници месечно в Украйна. Рюте сравни тази цифра със загубите на Съветския съюз в Афганистан и американските жертви по време на войната във Виетнам.

Генералният секретар на НАТО повтори позицията на Алианса, че най-добрият отговор на засилващите се хибридни атаки е увеличаването на подкрепата за Украйна.

„Най-важното е да продължим военната си подкрепа за Украйна. При всеки инцидент в Европа – повече подкрепа за Украйна“, заяви той.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Владимир Путин е наредил ударите след това, което той определи като „слаби срещи“ с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

„Русия се опитва да компенсира военната и дипломатическата си безпомощност именно с подобен терор“, написа Зеленски в публикация в социалната мрежа „X“.

Отделно от това посланиците на страните членки на НАТО се срещнаха в понеделник в Брюксел, за да обсъдят руското навлизане в Полша. Алиансът обмисля разполагането на допълнителни военни средства в региона в отговор на инцидента.

Върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа (SACEUR) „разглежда възможността за разполагане на допълнителни военни средства, докато продължава да оценява позициите ни за възпиране и отбрана в Полша и на други места“, потвърди представител на НАТО.