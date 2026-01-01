Доц. Тонка Върлева, дм, е новият главен държавен здравен инспектор. Тя е лекар с над 35 години професионален опит в областта на здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и научно-преподавателската дейност.

Повече от 25 години от професионалния ѝ път са свързани с Министерството на здравеопазването, където е заемала различни експертни и ръководни позиции. Ръководила е разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити. Отговаряла е също за изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите и Националната програма за хронични незаразни болести.

Доц. Върлева е била контактно лице на Министерството на здравеопазването към Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, както и директор на програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

От 2021 г. участва в работата на различни комитети на Глобалния фонд, а през 2024 г. е номинирана за втори път за член на неговия Борд, представляващ страните от Източна Европа и Централна Азия.

Професионалната ѝ кариера започва като педиатър. Впоследствие работи като асистент в Катедрата по епидемиология, инфекциозни, паразитни и тропически болести към Медицинска академия – София, а по-късно и като главен асистент в отдел „Вирусология“ на Националния център по заразни и паразитни болести.

Научната и преподавателската ѝ дейност включва работа в Медицински университет – Плевен, Военномедицинска академия и Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. Върлева е завършила медицина в Медицински университет – София и има придобити специалности по епидемиология и вирусология. Притежава и магистърска степен по здравна политика и здравен мениджмънт. През 2019 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по епидемиология, а от 2021 г. е доцент по същата специалност.

Преминала е специализирани обучения по епидемиология, вирусология и разработване на превантивни здравни програми към международни организации и агенции за развитие. Владее английски език.

, дм, е новият главен държавен здравен инспектор. Тя е лекар с над 35 години професионален опит в областта на здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и научно-преподавателската дейност.

Повече от 25 години от професионалния ѝ път са свързани с Министерството на здравеопазването, където е заемала различни експертни и ръководни позиции. Ръководила е разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити. Отговаряла е също за изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите и Националната програма за хронични незаразни болести.

Доц. Върлева е била контактно лице на Министерството на здравеопазването към Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, както и директор на програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Една здравна легенда напуска поста: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка

От 2021 г. участва в работата на различни комитети на Глобалния фонд, а през 2024 г. е номинирана за втори път за член на неговия Борд, представляващ страните от Източна Европа и Централна Азия.

Професионалната ѝ кариера започва като педиатър. Впоследствие работи като асистент в Катедрата по епидемиология, инфекциозни, паразитни и тропически болести към Медицинска академия – София, а по-късно и като главен асистент в отдел „Вирусология“ на Националния център по заразни и паразитни болести.

Научната и преподавателската ѝ дейност включва работа в Медицински университет – Плевен, Военномедицинска академия и Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. Върлева е завършила медицина в Медицински университет – София и има придобити специалности по епидемиология и вирусология. Притежава и магистърска степен по здравна политика и здравен мениджмънт. През 2019 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по епидемиология, а от 2021 г. е доцент по същата специалност.

Преминала е специализирани обучения по епидемиология, вирусология и разработване на превантивни здравни програми към международни организации и агенции за развитие. Владее английски език.

На 26 август 2026 г. доц. Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване от поста главен държавен здравен инспектор, който заемаше от 2011 г. Като мотиви за решението си той посочи навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол.

Тогава от Министерството на здравеопазването заявиха, че реформата предвижда запазване на 28-те териториални структури, обединяване на дублиращи се административни дейности, въвеждане на единни правила и електронна проследимост. От ведомството подчертаха, че промените ще бъдат осъществени поетапно.