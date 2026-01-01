Американски военни бази в Европа, включително в България, могат да станат мишена на Иран, ако бъдат използвани от САЩ за военни действия срещу Ислямската република. Това заяви заместник-председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент Абас Моктадаи в интервю за телевизията на иранската агенция „Студентска новинарска мрежа“ (SNN).

„За нас няма да има никаква разлика между американска база във Великобритания, Германия или България и американска база в Бахрейн“, посочи Моктадаи.

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По думите му, въпреки че някои европейски държави първоначално са заявили, че няма да подкрепят САЩ, впоследствие Вашингтон е започнал разговори с отделни страни за използването на тяхна територия и военни съоръжения.

Иранският депутат подчерта, че Техеран е предупредил предварително за възможните последици от подобно развитие. Според него, ако САЩ използват военни бази в която и да е част на света за нападения срещу Иран, географското им местоположение няма да бъде пречка за ответни действия.

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„Дори ако територията на дадена държава бъде използвана от САЩ за действия срещу Иран, тя може да попадне в обхвата на иранския отговор“, заяви Моктадаи.

Войната между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, започна на 28 февруари тази година с американски и израелски удари по Ислямската република. Техеран отговори с ракетни и дронови атаки срещу Израел и американски военни обекти в страни от Персийския залив, сред които Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

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В хода на конфликта Иран предприе действия за ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток – стратегически маршрут, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Техеран атакува търговски плавателни съдове, а САЩ наложиха морска блокада на иранските пристанища.

Въпреки частичното възстановяване на корабоплаването, движението през протока остава ограничено, а нападенията срещу кораби продължават.