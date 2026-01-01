Министерството на здравеопазването въвежда нов механизъм за прозрачност и контрол върху публичните средства в здравеопазването. За първи път гражданите ще имат достъп на едно място до обобщена информация за средствата, заплатени от НЗОК за тяхното лечение.

Новата функционалност „Финансов профил“ в Националната здравноинформационна система (НЗИС) и предприетите промени в механизмите за контрол бяха представени днес от министъра на здравеопазването Катя Ивкова и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

„Всяка отчетена медицинска дейност трябва да бъде проследима. Всяко плащане с публични средства трябва да бъде проверимо. Гражданите трябва да знаят как се използва ресурсът, предназначен за тяхното здраве“, заяви министър Ивкова.

Чрез мобилното приложение „еЗдраве“ пациентите ще могат да проследяват средствата, заплатени от НЗОК за тяхното лечение от 1 януари 2021 г. насам. Информацията обхваща медицински прегледи, дентална помощ, диагностични изследвания, лекарства и болнично лечение. Свързването на медицинските и финансовите данни дава възможност на гражданите да установяват несъответствия и да сигнализират компетентните институции.

„Дигитализацията ни позволява да проследяваме връзката между извършените медицински дейности и разходваните за тях публични средства. Благодарение на дигиталните механизми за контрол можем своевременно да установяваме несъответствия и да минимизираме рисковете от злоупотреби“, посочи министър Василев.

Въвеждането на финансовия профил е част от цялостната политика на Министерството на здравеопазването за промяна на модела на контрол - от установяване на вече извършени нарушения към тяхното предотвратяване. В основата на този подход е принципът „първо проверка, после плащане“. При несъответствие между отчетените медицински дейности и данните в НЗИС плащането се спира до неговото изясняване, посочиха от здравното ведомство.

При лекарствата този контрол вече работи в реално време. Всеки месец се проверяват над 3 милиона рецепти в повече от 2400 аптеки, а грешките при отпускане са намалели до 0,2%. Конкретни резултати дава и включването на пациентите в контрола - само за първия месец са получени 1760 сигнала, по които са образувани 560 проверки от НЗОК, допълниха оттам.

Министерството на здравеопазването разширява и възможностите за анализ на болничните дейности и решенията на ТЕЛК, така че институционалният контрол да бъде насочван там, където данните показват повишен риск.

Дигитализацията продължава и в пряка полза на пациентите и лекарите. Над 835 000 граждани вече имат достъп до електронните си здравни досиета чрез „еЗдраве“. До края на годината предстои въвеждането на пациентско резюме, интегрирането на историческите данни на НЗОК и свързването на онкологичния регистър. Предвижда се и възможност пациентите да оценяват качеството на получената болнична помощ.

„Поемаме отговорността да наложим нов стандарт на финансова прозрачност и отчетност в българското здравеопазване. Стандарт, който защитава публичния ресурс, подкрепя коректно работещите медицински специалисти и поставя интереса на пациента в основата на управленските решения“, подчерта министър Ивкова.

По думите ѝ средствата, предпазени от злоупотреби, трябва да бъдат насочвани към реалните потребности на пациентите, по-добри условия на труд и достойно заплащане на медицинските специалисти.