Високопоставен служител на „Хамас“, отговарящ за вътрешната сигурност в ивицата Газа, е сред седемте загинали при израелски въздушни удари в палестинския анклав. Сред жертвите има и двама полицаи, съобщават палестински представители на службите за сигурност, здравни работници и полицията, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

Загиналият служител е Наим Абу Нахал, който е ръководил службата за вътрешна сигурност в Газа, уточни палестински представител.

По-рано израелската армия и службата за вътрешно разузнаване „Шин Бет“ обявиха, че са ликвидирали високопоставен член на „Хамас“, но не посочиха името му.

Ръководената от Абу Нахал служба е имала за задача да преследва палестинци, заподозрени в сътрудничество с израелското разузнаване.

Други трима души са загинали при удар по полицейски пост в Хан Юнис, в южната част на анклава. По информация на здравни работници сред тях са двама полицаи. При атаката са ранени още петима души.

При отделен въздушен удар в близост до коридора Нецарим, в северната част на Газа, са убити още трима души. Така броят на загиналите при израелските атаки през деня достига най-малко седем души.

Израелските сили за отбрана заявиха, че при ударите са били атакувани бойци на „Хамас“.