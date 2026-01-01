На официалната церемония в Нродното събрание Централната избирателна комисия (ЦИК) връчи удостоверенията на новоизбраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев.

С това се удостоверява изборният резултат, посочи Георги Хорозов, който връчи удостоверенията на Йотова и Вълчев.

ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани за президент и вицепрезидент след втория тур на изборите, проведен на 1 ноември 2026 г.

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Встъпителни думи по време на събитието произнесе председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

За мен е радост връчването да стане в сградата на парламента, защото това е доказателство за добрите отношения между институциите, каза председателят на парламента.

Тя отбеляза, че това са третите избори, на които Йотова печели доверието на българското общество. „Това е доказателство, че когато се работи в полза на държавата, българските граждани отдават своето доверие“, посочи Доцова.

Тя отбеляза още, че Илияна Йотова е първата жена, избрана за президент на Република България. По думите ѝ това показва, че българските жени имат значим принос и с достойнство работят в политическата и обществената сфера.

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Тя пожела на новоизбраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев успешен мандат - винаги в защитата на интересите на Бълария и защитата на държавността.

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Новоизбраният президент изрази признателност и благодарност за работата на ЦИК. „Вие имахте пред вас голямо предизвикателство и много голяма роля на тези избори, това беше вашият прощъпулник. Вие трябваше да докажете и покажете на българските граждани, че изборният процес може да протича честно, прозрачно, а резултатите могат да бъдат бързо преброени – отново честно и прозрачно, и да ги покажете пред българската общественост.“

Според Йотова ЦИК се е справила блестящо и професионално.

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Йотова каза още, че в близо 30-годишната си политическа кариера никога не е била посочвана. „Заслужила съм гласовете на българските граждани в различен тип избори. Зная стойността на всеки глас. Българският глас на избори награждава, но и наказва, когато човек не спазва своите обещания. Аз и господин Вълчев знаем цената на тези гласове, които получихме на изборите.Знаем как се заслужава доверие и че трябва да го доказваме всеки ден с поведение , решения и работа. Най-големият съдник на всеки, който е преминал през избори, е българският народ.“

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„Не ни беше лесно в тази кампания, но ние издържахме, защото зад нас стояха гласовете на хиляди хора. Ние се обърнахме към тях честно и почтено. Посланията ни не само стигнаха до тях, но и ги изработихме заедно с тях. И днес те звучат с езика и очакванията на хиляди български граждани за това как ще продължи България оттук нататък – със споделените тревоги, проблеми и надежди, с обсъждането на идеите за следващите крачки, които страната ни трябва да извърви по пътя към своето развитие, за да бъде достойна страна със самочувствие на европейската и международната сцена“, заяви тя.

„Всеки един от нас – и аз, и г-н Вълчев – имаме своите позиции, своите различия, но точно това ни задължава да умеем най-голямото изкуство – да чуем различията, да оценим идеите и позициите на своите опоненти, да ги разбираме и заедно да търсим националното съгласие и решаването на големите проблеми пред България“, каза още тя.

По думите й тя никога не е делила хората. „Опитвам се да разговарям с всеки, да търся добрите идеи, да разбирам позициите на всеки дори тогава, когато те не отговарят на моите виждания и не съм съгласна с тях. Но зная, че когато след много спорове, стигнем до общо решение, то е добро за страната“.

Според Йотова днес имаме огромна нужда от повече разговор помежду си – разговор, който е далеч от конфронтацията, кавгите и политиканстването.

„Тя се обърна към Първанов и Плевнелиев, които присъстваха на церемонията, с думите: „днес трябва да се отнасяме с голямо уважение към тези, които преди нас са строили страната ни. Ние сме наследници на това, което вие правихте във вашите мандати“. Тя каза още, че ще почерпят от най-доброто в тяхното управление и ще потърси съветите им, когато има нужда от тях.

Президентът отбеляза и отговорността към тези, които ще дойдат след нея и ще продължават да градят България.

Тя каза още, че „трябва да изтрием всичко онова, което толкова много ни разделя – грозните думи, омразата, конфронтацията. Твърде много време и енергия загубихме в това, а те могат да бъдат насочени към развитието на страната ни“.

„Нашето обещание с г-н Вълчев е в тази посока – да се качим на високото стъпало, на което стоят българските граждани, за да бъдем заедно с тях и заедно да решаваме трудностите пред България“, каза още Йотова.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха избрани за президент и вицепрезидент на България след проведения на 1 ноември втори тур на президентските избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг след провеждането на изборите.

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Първоначално церемонията по връчване на удостоверенията бе насрочена за 11 ноември, но беше отложена заради обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Припомняме, че генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев обяви, че подава оставка по време на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, на което беше разгледан проектобюджетът за 2027 г. Той уточни, че ще внесе писмено заявление до председателя на парламента, към което ще приложи удостоверението за избора си за вицепрезидент. Документът се очаква да му бъде връчен от Централната избирателна комисия през следващата седмица.