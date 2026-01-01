Американското правителство включи сингапурската компания „Мегаспийд“ (Megaspeed), оказала се в центъра на скандала, свързан с ръководителя на „Енвидиа“ (Nvidia) Дженсън Хуан, в черния списък за ограничаване на износа на технологии. Решението засяга и малайзийското ѝ дъщерно дружество „Спийдматрикс“ (Speedmatrix), както и още пет компании. Те няма да могат да купуват американски чипове за изкуствен интелект, включително от Nvidia, без специално разрешение, предаде ДПА.

От Министерството на търговията на САЩ мотивираха мярката със „значителен риск“ от прехвърляне на технологии към неоторизирани потребители. Американските власти разследват Megaspeed от 2024 г. по подозрения, че е доставяла мощни AI чипове на Nvidia към Китай в нарушение на ограниченията за износ. Компанията отрича обвиненията.

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На фона на американските действия премиерът на Сингапур Лорънс Уонг заяви, че разследването срещу Megaspeed в страната му ще продължи. „Ако установим, че дадена компания е нарушила законите ни, със сигурност ще предприемем решителни мерки“, каза той на пресконференция в Канбера, където е на официално посещение.

Уонг уточни, че американските власти също продължават разследването, докато Сингапур проверява дали компанията е нарушила местното законодателство. По думите му двете страни ще продължат да обсъждат случая.

Още през юни 2025 г. правоохранителните органи на САЩ и Сингапур са извършили проверка на място в Megaspeed и са разпитали Алис Хуан – китайска бизнесдама и бивш изпълнителен директор на дружеството. Според медийни публикации тя е била свързана с ръководителя на Nvidia Дженсън Хуан, а американските служби за сигурност подозират, че е била вербувана от китайското разузнаване.

Премиерът на Сингапур потвърди, че Алис Хуан е била задържана и разследвана и от местните власти, но впоследствие е освободена поради липса на достатъчно доказателства за съдебно преследване.

„Задържахме я и проведохме разследване, но я освободихме, тъй като нямахме доказателства, които да позволят по-нататъшно съдебно преследване“, заяви Уонг.

От Megaspeed междувременно подчертаха, че Хуан е напуснала компанията в края на август 2025 г. От Nvidia съобщиха, че още през юни същата година са включили сингапурското дружество в собствения си списък с компании, на които не се разрешават продажби.

Случаят придоби допълнителен обществен отзвук заради личния скандал около Дженсън Хуан. На 12 ноември той подаде оставка след разкрития за извънбрачни отношения, включително с високопоставена своя подчинена в Nvidia. Впоследствие обаче Бордът на директорите изненадващо го възстанови начело на компанията след лична намеса на американския президент Доналд Тръмп.

В интервю за Си Ен Би Си Тръмп заяви, че е уверил Борда, че американското правителство не разполага с информация, според която завръщането на Хуан представлява риск за националната сигурност.

Скандалът около Megaspeed разкри и разногласия в американската администрация относно политиката за ограничаване на износа на технологии към Китай. Финансовият министър Скот Бесънт заяви, че неговото ведомство, Държавният департамент и Министерството на отбраната са подкрепяли по-строги ограничения, но Министерството на търговията е възпрепятствало приемането им.