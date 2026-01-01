Целта на правителството е минималната заплата да достигне 1000 евро в началото на 2028 г., което би представлявало ръст от 48% спрямо 2019 г.

Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, представяйки основните параметри на държавния бюджет за 2027 г. Мицотакис обяви началото на нов период на динамичен икономически растеж, съобщи „Катимерини“.

„Бюджетът за 2027 г. отразява прехода на националната икономика към нова динамична фаза“, заяви Мицотакис пред Министерския съвет.

Новият бюджет предвижда икономически растеж от 2,3%, увеличение на инвестициите със 7,9% и на износа с 3,1%. Очаква се също намаляване на държавния дълг със 7 пункта и спад на безработицата до 7,9% спрямо 18% през 2019 г.

Премиерът постави акцент върху увеличаването на доходите чрез повишаване на заплатите и пенсиите.

Мицотакис определи бюджета като „пътна карта за 2027 г.“ с перспектива до 2030 г.

„Новият бюджет открива оптимистична перспектива към 2030 г. Не с празни обещания, а с конкретни мерки, които се приемат законодателно, за да бъдат приложени в точно определени срокове“, заяви той.

Министър-председателят отправи критики към опозицията и подчерта, че правителството запазва стабилен курс въпреки международната несигурност.

„Поддържаме стабилен курс, когато навсякъде преобладава нестабилност. Продължаваме напред, докато в международен план дебне застой“, посочи Мицотакис.

Той призова министрите да продължат работата си с конкретни цели и срокове, като се съсредоточат върху мерки за подобряване на ежедневието на гражданите. |