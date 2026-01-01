Наемът на къщичка на коледния базар в София е 20 000 евро за месец, съобщи заместник-изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков в предаването „Денят започва“ по БНТ. По думите му високият наем може да е сред причините за цената от 10 евро на порция мекици, предлагани на базара.

НАП откри нарушения във всички проверени щандове на коледните пазари в София

"Интересно е как е формирана себестойността на мекиците от 10 евро, доколкото разбрахме, наемната цена на една къщичка е около 20 хиляди евро за целия период (един месец). Може би това е накарало търговеца да продава на тази цена", каза той.

За нарушенията на търговците и проверките на НАП Марков коментира:

Христо Марков, заместник-изпълнителен директор на НАП: "Проверките установиха 16 нарушения в 20 обекта. Става дума за базарите – Немския базар в Градската градина, базара пред НДК, Коледния карнавал в ж.к. „Младост“ и базар „Капана“. Нарушенията са свързани с издаването на касови бележки и разминавания в касовата наличност. Проверките ще продължат и ще засилим контрола върху тях."

Размерът на санкциите за нарушителите е от 500 до 2000 евро. При повторно нарушение те се удвояват, като се издава и заповед за запечатване на обекта – най-строгата мярка.

По отношение на предстоящия "Черен петък" Марком коментира:

Христо Марков, заместник-изпълнителен директор на НАП: "Апелирам клиентите да си търсят необходимите документи – касова бележка или фактура, защото това е единственото основание да върнат стоката и да им бъдат възстановени парите. Тези документи им осигуряват и гаранция за продуктите, които купуват. Най-важното е клиентите и потребителите да бъдат внимателни, за да не бъдат излъгани."