Представете си млада жена, която мечтае да стане прокурор в Дания, водена от стремежа към справедливост. Сега обаче тя може да се изправи пред избор, който не е свързан със законите, а с нейната вяра и идентичност.

Датското правителство планира да забрани носенето на ислямски забрадки от прокурори в съдебната зала, разширявайки дебата за религиозните символи в публичното пространство. Това обяви министърът на правосъдието Николай Вамен, представител на управляващите социалдемократи.

„Сега въвеждаме правила, съгласно които прокурорите, подобно на професионалните съдии, трябва да демонстрират религиозна и политическа неутралност“, заяви министър Вамен, цитиран от АФП. Според него е от съществено значение да не остава съмнение, че прокурорите изпълняват задълженията си обективно и безпристрастно.

Този ход не е изолиран, а е част от по-широк обществен разговор в скандинавската страна. Неотдавна премиерът Мете Фредериксен изрази подкрепа за забрана на носенето на хиджаб в началните и прогимназиалните училища. Тя определи забрадката като „израз на потисничество“, но същевременно изрази съмнения относно прилагането на подобна мярка в страна с основополагащи ценности като свободата на вероизповеданието.

Австрия прие закон, забраняващ носенето на забрадки в училище

Дебатът се развива на фона на вече съществуващи ограничения. През август 2018 г. в Дания влезе в сила закон, забраняващ покриването на лицето на обществени места, като нарушителите подлежат на глоба. Новият план засяга пряко професионалисти в съдебната система, поставяйки въпроса къде се пресичат личната свобода и изискванията за държавна неутралност.

Ситуацията в Дания напомня за подобни политики в други европейски страни. Във Франция, например, закон от 2004 г. забранява носенето на видими религиозни символи в държавните училища, а държавните служители са задължени да спазват принцип на „строга неутралност“. Така историята на една потенциална прокурорка в Копенхаген се превръща в огледало на големия въпрос, пред който са изправени много съвременни общества: как да се балансира между индивидуалната идентичност и неутралния образ на институциите.