Австрийските законодатели гласуваха с голямо мнозинство в подкрепа на закон, който забранява носенето на забрадки в училище от момичета под 14 години — ход, който според правозащитни организации и експерти е дискриминационен и може да задълбочи разделението в обществото, предаде АФП.

Консервативното правителство на Австрия — поставено под натиск от нарастващите антиимигрантски настроения — предложи забраната по-рано тази година, аргументирайки се, че тя цели да защити момичетата „от потисничество“.

През 2019 г. страната въведе забрана за носене на забрадки в началните училища, но конституционният съд я отмени.

Този път правителството настоява, че законът е конституционен, въпреки че експерти предупреждават, че той може да бъде възприет като дискриминация срещу една-единствена религия — исляма — и да постави децата в неудобна позиция.

Законът забранява на момичета под 14-годишна възраст да носят забрадки, които „покриват главата в съответствие с ислямските традиции“, във всички училища.

След дебата единствено опозиционната Зелена партия гласува против забраната.

Преди вота депутатът от либералната партия НЕОС Яник Шети заяви, че забрадката „не е просто дреха“, а „десексуализира момичетата“.

„Когато на едно момиче му се казва, че трябва да скрива тялото си… за да се предпази от погледите на мъжете, това не е религиозен ритуал, а потисничество“, каза министърът на интеграцията Клаудия Плакoм при представянето на законопроекта.

Забраната, която се отнася до „всички форми“ на ислямско покривало, включително хиджаби и бурки, ще влезе напълно в сила с началото на новата учебна година през септември, уточни Плакoм.

От февруари ще започне подготвителен период, през който новите правила ще бъдат обяснявани на учители, родители и деца, без да се налагат наказания.

Но при системно неспазване родителите ще бъдат глобявани със суми между 150 и 800 евро.

Правителството заяви, че около 12 000 момичета ще бъдат засегнати от новия закон.