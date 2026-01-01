Безкомпромисният шеф Виктор Ангелов елиминира пореден претендент в Hell’s Kitchen тази вечер. След груби грешки по време на вечерната резервация, бившият боксьор Симеон Маринков се прости с мястото си в кулинарната надпревара.

Денят за Сините и Червените предложи любопитно фитнес предизвикателство, в което мъжете си спечелиха ценно предимство. Загубата на Червените осигури оранжеви престилки на младите остриета Галин и Симона.

В най-горещия ресторант в България се проведе и следващата кастинг битка за присъединяване към голямата игра. В изпитанието на класическите сосове най-успешно се справи скромната Бояна, която се присъедини към разединения отбор на Червените.

Последвалата вечерна резервация протече повече от динамично. След първоначалните затруднения, готвачите от Червена кухня успяха да се сработят и да издадат всички свои поръчки. Забавяния на станция “Месо и Риба” от страна на Симеон и Събков пък доведоха до поредица от върнати поръчки, изгонване на отбора от кухнята и елиминацията на амбициозния спортист.

Утре в Кухнята на Ада се завръщат Златните и Платинените, които ще се изправят пред поредните заплетени кулинарни премеждия.

