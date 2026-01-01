САЩ и Израел продължиха денонощните си атаки срещу Иран, които започнаха в събота.

Ръководителят на ливанското шиитско движение "Хизбула", което е подкрепяно от Иран - Наим Касев заяви, че пред израело-американската агресия то няма да се предаде, съобщиха световните агенции.

Касем в изказване, предавано по телевизията, каза, че "Хизбула" и ислямската съпротива реагират на американо-израелската агресия и че това е легитимно право. Той заяви, че движението избира да се противопостави на това до последната саможертва.

Това беше първото изявление на Наим Касем от началото на американо-израелските удари по Иран и на израелските удари по Ливан.

Касем каза, че "Хизбула" ще излезе победител и че не се плаши от конфронтацията. Той обвини Израел "във война на изтребление" срещу неговото движение.

Наим Касем заяви, че докато съществува израелска окупация в ливанските територии, то съпротивата и оръжията са легитимно право, което е в съответствие с конституцията на Ливан и с позицията на ливанското правителство.

Междувременно израелските сили бомбардираха важен според тях военен комплекс в иранската столица Техеран, предаде ДПА.

"Израелските въоръжени сили извършиха мащабна атака срещу ирански военен комплекс в източната част на Техеран, в който има голям брой командни центрове, както и служители на вътрешна сигурност", се посочва в изявление на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), в което се уточнява, че комплексът е включвал и щабквартирата на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), тайните служби и въоръжените сили.

И зраел с нови атаки в Техеран, разшири ударите и по цели в Ливан

"Щабквартирата на отдела от вътрешна сигурност, отговорен за потушаването на протестите", също беше част от удареният комплекс, добави израелската армия.

Израел съобщи, че е предприел нова атака срещу Техеран.

От своя страна, иранското правителство съобщи, че дворецът "Голестан", част от списъка на ЮНЕСКО, е пострадал при израелско-американските атаки срещу Техеран.

Иранските власти съобщиха, че част от някогашния дворец на владетелите от династията Каджар, с огледален интериорен дизайн, е била ударена при това, което официални представители описаха като сериозно нарушение на международното право.

Дворецът, разположен в сърцето на иранската столица, е една от най-популярните туристически атракции в Техеран.

Министърът на културата на Иран Реза Салехи Амири е изпратил писмо до ЮНЕСКО с молба да изпрати експерти, които да оценят щетите.

Части от Големия базар в Техеран също са претърпели щети, съобщават официални представители.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че кампанията се развива по-бързо от планираното, а Хегсет каза, че САЩ печелят конфликта, предаде Ройтерс.

Като изтъкна обхвата на американската военна кампания, Хегсет заяви, че американска подводница е потопила ирански военен кораб край южното крайбрежие на Шри Ланка. Загинали са най-малко 80 души, заяви заместник-министърът на външните работи на Шри Ланка пред местна телевизия.

„Целта никога не е била това да бъде честна битка и не е честна битка. Удряме ги, докато са паднали“, каза Хегсет на брифинг.

„Нашата противовъздушна отбрана и тази на нашите съюзници разполага с достатъчно резерви. Можем лесно да поддържаме тази битка толкова дълго, колкото е необходимо“, подчерта той.

Спадът на световните пазари се превърна в Азия в разгром, включително с рекорден срив в Сеул, тъй като някои инвеститори не бяха убедени от уверенията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че той бързо ще отвори отново най-важния за корабоплаването коридор в света и ще освободи блокирания петрол и газ от Близкия изток.

По-късно европейските пазари се стабилизираха и се покачиха след два дни на резки загуби, с надеждата, че войната може скоро да приключи.

Някои трейдъри заявиха, че настроенията са се подобрили след доклад на „Ню Йорк Таймс“ (New York Times), че иранското разузнаване се е свързало с ЦРУ в началото на войната относно пътя за нейното прекратяване.

В доклада се казва, че служители във Вашингтон са скептични към „отклонение“ засега, докато Тръмп заяви вчера, че иранците искат преговори, но е „твърде късно“.

С нови експлозии в Техеран, плановете за поклонението на 86-годишния аятолах Али Хаменей, убит от израелските сили в събота при въздушен удар, е под въпрос. Очакваше се тялото да бъде положено за поклонение в огромна джамия в Техеран тази вечер, но държавните медии съобщиха, че прощалната церемония е била отложена.

Два ирански източника, пожелали анонимност, казаха пред Ройтерс, че Моджтаба Хаменей, син на убития върховен лидер на Иран, не е бил в Техеран, когато баща му е бил убит при удар, разрушил комплекса на лидера.

Иран заяви, че Съветът на експертите, която ще избере новия лидер, ще обяви решението си скоро, едва вторият път, в който го прави от основаването на Ислямската република през 1979 г.

Членът на Съвета аятолах Ахмад Хатами заяви пред държавната телевизия, че кандидатите вече са идентифицирани, без да ги назовава.

Израел заяви, че ще открие всеки, който бъде избран. Други кандидати за върховен лидер включват Хасан Хомейни, внук на основателя на Ислямската република и защитник на реформистката фракция, отстранена през последните десетилетия.

Но фаворитът изглежда е Моджтаба Хаменей, който е натрупал власт като висша фигура в силите за сигурност и огромната бизнес империя, която те контролират, посочват ирански източници.

Избирането му би изпратило сигнал, че хардлайнерите все още са на власт.

Някои иранци открито празнуваха смъртта на върховния лидер, чиито сили за сигурност убиха хиляди антиправителствени демонстранти само преди седмици в най-големите вътрешни вълнения от ерата на революцията. Но иранците, противници на правителството, казаха, че е малко вероятно да има много признаци на протест, докато падат бомби.

„Нямаме къде да отидем, за да се защитим от удари, как можем да протестираме?“, каза по телефона за Ройтерс 45-годишната Фарах от Техеран, добавяйки, че силите за сигурност са навсякъде.

“Те ще ни убият. Мразя този режим, но първо трябва да помисля за безопасността на двете си деца“, допълни тя.

Израел заяви, че силите му са поразили цели в Иран за пети ден. Израелски изтребител Еф-35 е свалил ирански Як-130 над Техеран, като се смята, че това е първият път, когато Еф-35 от ново поколение сваля пилотиран самолет в бой.

Кампанията се разшири и до Ливан, където Израел бомбардира Бейрут и обеща да изкорени подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, след като тя нанесе удари в Израел.

Израелските военни заявиха, че сухопътните им сили напредват в Южен Ливан и наредиха на жителите да евакуират цялата територия южно от река Литани.

Случаят с изстреляната към Турция ракета, за който съобщи Анкара, беше първият път, когато страна членка на НАТО е въвлечена в конфликта в Близкия изток, но министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че няма смисъл това да задейства клаузата за колективна отбрана на НАТО.

Междувременно Иран благодари на Испания, която се противопостави на военните действия на САЩ и Израел, и приветства „отговорното поведение“ на премиера Педро Санчес.

Минути по-късно говорителката на Белия Дом Каролайн Ливит обяви, че Мадрид е „приел да сътрудничи“ на американските въоръжени сили.

„Испания е съгласна да сътрудничи на американските военни в тяхната война срещу Иран“, каза тя, след като Мадрид отказа да позволи на американските военни самолети да използват неговите бази за операцията, предаде АФП.

„Доколкото ми е известно, през последните няколко часа те са се съгласили да сътрудничат на американските военни“, посочи Ливит, без да дава подробности за това какво ще включва сътрудничеството.