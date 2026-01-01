В моя екип са заместник-министрите на образованието и науката - д-р Емилия Лазарова, Наталия Михалевска и акад. Николай Витанов, които остават от предишния екип на Министерството на образованието и науката (МОН). Това каза служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов при представянето на приоритетите на своя екип пред депутатите от Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

Заместник-министър Емилия Лазарова ще осъществява кординация на дейностите в предучилищното и училищното образование, ще отговаря също за учебниците и за училищната документация. Тя работи и в предишния епип на МОН, но я познавам от години. Важно е да има приемственост на кадрите, защото само след няколко месеца ще се състоят държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване. Най-важното е да запазим спокойствието в целия учебен процес - в училищата и в университетите, заяви министър Игнатов.

Той поясни, че Наталия Михалевска ще се занимава с дейностите за квалификацията на педагогическите специалисти, с приобщаващото образование, с българските неделни училища в чужбина, с развитието на българистиката в чужбина и с лекторатите за нея, и с дейността на Изпълнителната агенция програма за образование.

Акад. Николай Витанов ще отговаря за науката, но ще поеме също отговорностите за оперативната програма и за SТЕМ центровете. Той има огромен опит в областта на проектите, каза министър Сергей Игнатов.

Той съобщи, че началник на неговия кабинет ще бъде Мария Петкова, с която също е работил през годините.

На 20 и на 22 май са първите държавни зрелостни изпити, а от 3 и 4 юни започват националните външни оценявания. Затова при тази огромна и тежка система на образованието се спрях на тези хора за моя епип, поясни служебният образователен министър. Той съобщи, че Сияна Богданова ще отговаря за комуникациите в МОН.