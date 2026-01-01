Във връзка с футболната среща между „Лудогорец” и „Левски“ - София, която ще се проведе на 5 март от 18.30 часа на стадион “Хювефарма арена”, Областната дирекция на МВР в Разград съобщава, че предприема мерки за опазване на обществения ред по време на спортната проява.

Влизането в стадиона ще се осъществява срещу билет и документ за самоличност. Проверката за съответствие ще се извършва от полицейските служители пред входовете.

Движението около стадиона ще бъде ограничено на 5 март от 15.30 ч., като поетапно ще бъдат затваряни булеварди и улици в непосредствена близост до спортното съоръжение.

Автомобилите на феновете на ПФК „Ференц Левски“ ще бъдат паркирани на обособения паркинг на ул. „Северен булевард“ (до запълване на капацитета), локалното платно на Гаров път и при необходимост северното платно на бул. „Княз Борис I“.

Привържениците на ПФК “Лудогорец” от други населени места, закупили билети за мача, могат да ползват обособените паркинг зони на град Разград и разрешените съгласно ЗДвП места.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща полицейските служители ще следят за недопускане на инциденти на територията на града.

На изградени контролно-пропускателни пунктове в района на спортното съоръжение ще се извършва щателна проверка на всички посетители на футболния мач.

Призовават се зрителите да заемат своите места по трибуните по-рано, за да се избегнат струпвания по входовете непосредствено преди началото на двубоя.

ОДМВР-Разград призовава гражданите да се съобразяват с въведените мерки и да изпълняват указанията на стюардите и полицейските служители.

Важно: