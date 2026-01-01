Формулата на служебното правителство е да успее да обедини всички граждани, заяви премиерът Андрей Гюров в интервю пред журналиста Константин Вълков.

Предстоящите избори

Основната задача на служебния кабинет е провеждането на честни избори, успокояването на хората и виждането на смисъл в това да гласуват, каза Гюров по повод на предстоящите избори. Той посочи, че ако се види повишена изборна активност, това би било показател, че правителството си е свършило добре работата. Целта е да не се налага хората да правят граждански арести, да обискират автомобили и да намират пари, които се използват за купуване на гласове, а полицията да не прави нищо. Държавата трябва да си влезе в ролята и да направи минимално необходимото, затова да няма очевидни изборни нарушения, подчерта служебният премиер. Той каза, че има контролиран вот и други методи на въздействие върху българите, които кабинетът няма да може да овладее на 100% заради краткото време, но това, което зависи от него, ще бъде направено.

Андрей Гюров увери, че правителството ще бъде безкомпромисно към новоназначените областни управители и директори на областни дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР), ако не са на необходимата висота, не вземат безпристрастни решения и не успеят да опазят вота на гражданите.

При смените на областните управители служебният премиер каза, че са търсени хора, които не са свързани с предишното управление, могат в рамките на 60 дни да се ориентират в областната администрация и да свършат необходимата работа. Наличието на независими хора е необходимо, но недостатъчно условие, което трябва да се подплати и с добра организация и с добри действия, за което ще се следи отблизо, заяви Гюров.

Той каза, че от първия ден има съпротива срещу работата на служебния министър на вътрешните работи. Атаките бяха безмилостни, заяви служебният премиер. По думите му Дечев не е бил отклонен нито секунда от основната цел – създаването на нужната организация, която да доведе до провеждането на прозрачни избори. Смяната на главния секретар, организацията по сформирането на ръководния екип на МВР, както и смяната на директорите на областните дирекции на МВР, бяха извършени в много близка координация и министърът на вътрешните работи има пълната ми подкрепа, заяви Гюров.

Войната в Близкия изток

По думите на Андрей Гюров от ключово значение за свикването на Съвета по сигурността към Министерския съвет са докладите на службите за сигурност, които представят информация, която не е налична в публичното пространство. Тоест събиране на данни, анализирането им, отчитането на фактите, че България в случая е член на НАТО, което ни дава спокойствие, каза премиерът. Той подчерта, че ако не бяхме част от НАТО, сега щяхме да бъдем изложени на произвола на режим като този в Иран. България няма собствена противовъздушна отбрана, нямаме противоракетен щит и единствено принадлежността към НАТО ни дава спокойствието, че ще получим подкрепата на нашите съюзници 24 часа в денонощието всеки един ден от седмицата, заяви служебният премиер.

Трябва да бъдем бдителни по всяко време като добър стопанин, който си заключва къщата и взема мерки не защото го е страх, а защото това е добър подход. Службите, МВР и гражданите трябва да бдителни и да информират, когато има подозрителни дейности, каза премиерът. Той отбеляза, че правителството се фокусира върху прибирането по най-бързия начин на българските граждани от района на Близкия изток. Става въпрос за анализ на информация и данни, като това трябва да стане по най-бързия и сигурен начин без да бъде застрашен животът на българските граждани. Гюров каза, че се изчаква правилният момент и се преценяват времевите прозорци, в които да започне изтеглянето на съгражданите ни.

Войната в Украйна

Няма съмнение на коя страна трябва да бъде България по отношение на войната в Украйна, заяви служебният премиер. Той каза, че България трябва да подкрепи Украйна по възможно най-последователния и силен начин, защото Украйна в момента и нейните военни части защитават не само собствените си територии, но и Европа от една по никакъв начин непредизвикана агресия. Ако Украйна загуби тази война, това би представлявала огромна заплаха за сигурността на Европа и на България. Позицията ни трябва да бъде ясна и последователна, заяви служебният премиер. Той посочи, че в последните месеци от войната не е била постигната нито една от стратегическите цели на Русия. Даже напротив, тя губи международни, военни и икономически позиции, което обаче не значи, че подкрепата за Украйна трябва да отслабва. България от самото начало на войната и през времето е успявала да подкрепи Украйна и ние ще продължаваме да го правим. Служебното правителство ще бъде последователно в тази позиция, заяви Андрей Гюров.

При нас се случиха така нещата, че първо служебният кабинет трябваше да вземе своя роля по един доста неочакван начин, никой не очакваше, че хиляди хора ще излязат на площадите в много градове и че правителството ще поддаде оставка. Никой не е очаквал това. В навечерието на Коледа цялото общество застана пред една новия идея какво ще се случва догодина. Нямахме комфорт на време, комфорт на подготовка и трябваше да влезем в движение в тази роля. Най-неприятната задача беше сформирането на кабинета и нуждата още в първите дни да предприемем действия по коригиране на състава, което не беше нашето очакване, добави той.

Съдебна система

Служебният министър-председател каза по повод на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, че смяната на един човек с друг човек никога не е реална реформа и това е станало ясно при смяната на предишния главен прокурор със сегашния, представящ се за изпълняващ длъжността. Персоналната смяна, към която се стреми министърът на правосъдието, не е толкова за смяна на системата, колкото за спазване на закона, който е изключително ясен, каза Гюров и уточни, че служебното правителство няма амбицията да прави съдебна реформа и не би било правилно хората да очакват такива действия. Премерени сме в целите, които си поставяме, но има някои базови неща, които да свършим като по-открит и прозрачен начин на вземане на решения без налагане на арогантно поведение и спазване на закона, заяви Андрей Гюров. По думите му цялата съдебна система е длъжник на обществото. Докато разследванията стоят на трупчета, българското общество ще бъде заложник. Целта ни е да освободим съдебната система от трупчетата и това ще бъде сериозна предпоставка за по-добро управление на страната, заяви служебният премиер Андрей Гюров.

Съставянето на служебния кабинет

Андрей Гюров каза, че между двама и трима души са отпаднали от кабинета в деня, в който бяха прочетени имената на членовете на служебното правителство. Първа да стане министър се е съгласила Надежда Нейнски, каза премиерът. Хубавото беше, че в процеса на изграждане на кабинета имахме списък от хора, които вече бяха обмислени в тази посока и успяхме с оглед краткото време, от четвъртък до сряда, да предложим кабинет. Той се прие добре, уверен съм, че постъпих по правилния начин както с облика, така и с личностите, които бяха в кабинета, и те го изпълниха със съдържание, заяви Гюров. Това му е дало сила и кураж, защото разчита на личностите, които са се включили в кабинета. С всеки един от министрите е провел предварителни разговори за ценности, морал, приличие и обща цел. Служебният премиер каза, че в голямата си част преценката му за хората е била правилна.

Той посочи, че в работата на служебен кабинет е много важно спокойствието. Имаше доста атаки от политическия спектър, чиято основна цел беше да влезем в размяна на реплики и вдигане на напрежение. Донякъде бях подготвен заради двете ми години в парламента, което ми даде възможност да успея да обера това напрежение и да не го предавам върху кабинета и да не позволявам кабинетът да отговаря със същото, заяви Гюров. Той увери, че има доверие на всички министри в кабинета към този момент и че много от тях се справят прекрасно.

За запазването на Атанас Запрянов в служебния кабинет Гюров каза, че големият проблем не е дали някой е бил в едно правителство от определена партия, или е бил член, важно е човек, независимо от политическата принадлежност, да придвижва важните задачи за страната. Анализът на работата на Запрянов беше, че е свършил добра работа – модернизирането на армия, на придвижването на важни проекти и програми. Разговорът със Запрянов ме убеди, че това е добро решение в този момент, каза служебният премиер.

Ясно дадохме знак какъв е фокусът на това правителство с неговото назначение, каза Андрей Гюров за Стоил Цицелков като вицепремиер с ресор за честни избори. Има нужда от такава работа, но не получихме възможността да докажем себе си с работа и трябваше да се разделим, каза Гюров. Той посочи, че атаките към Цицелков са дошли от среди, които са провели най-нечестните избори в България. Има нужда от координация между различните институции и това беше задачата, която бях възложил на Цицелков. Сега в известна степен част от тази отговорност пада върху мен. Нямаме намерение да има нов човек на поста, заяви служебният премиер. Той каза, че не съжалява за избора си. Това беше правилното решение, просто нямахме шанс да докажем, че това е полезно за ситуацията, в която се намираме, посочи премиерът.

ДАНС

За оттеглянето на номинацията за председател на ДАНС - Деньо Денев, служебният премиер каза, че това е било правилно действие на принципна основа. Правителството няма да осигури поста за следващите пет години на човек, който не се е ползвал от обществено доверие през политическото представителство, каза Гюров. Като друг аргумент за оттеглянето на номинацията на Денев премиерът посочи ролята на ДАНС в случая "Петрохан", "където се работеше с интриги, с внушения, със създаване на смут в обществото, което на чисто морално ниво не беше професионално правилният подход". Има доста неща, които ни наведоха на мнението, че процедурата не трябва да бъде завършена в този момент и когато дойде едно редовно правителство, трябва да има нова процедура и номинация, която да се ползва с обществено доверие, заяви Андрей Гюров.