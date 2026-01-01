България има нов служебен кабинет – министрите от служебното правителство с премиер Андрей Гюров положиха клетва пред депутатите и президента Илияна Йотова в Народното събрание.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“, заявиха министрите от кабинета, след което предадоха клетвените си листи.

БГНЕС

„Говоря на всеки български гражданин, който очаква от държавата не обещания, а отговорност. Декларирам, че аз и служебното правителство, поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори. В момент на вътрешно напрежение и глобална несигурност нямаме право да подбираме задачите си, а поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчването на редовен кабинет – без истресия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обяяаваме чудеса, реформи за два месеца и исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българските граждани и държава“, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров.

Президентът подписа указ за служебен кабинет на Гюров и насрочи избори на 19 април

И увери, че европейският и евро-атлантически избор не е тактика, а е ценност и стратегия за сигурност и просперитет. „Ще подкрепяме усилията за траен мир в Украйна. Декларирам ясно и категорично, че ще работим със съюзниците си в ЕС, НАТО и ООН. България има място сред демократичните държави и ще го отстоява. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, а единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен избор. Те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото“, разясни Гюров.

И припомни, че стигнахме дотук с „криза на доверие, несъгласие с модела на управление и стотици хиляди хора по улиците на цялата страна“. „Те поискаха демокрация и добро управление. Нашата задача е да им дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискат гражданска зрялост, активност, отговорно гласуване и нулева толерантност към нарушения, които подменят волята на хората“, категоричен бе Гюров в първото си обръщение като премиер.

БГНЕС

Служебният министър-председател призова българите да гласуват на 19 април. „Нашата мисия е честен вот. И ще бъдем безпристрастни в усилията си да го гарантираме и спрем порочните практики на неговата подмяна. Съзнаваме, че това няма да стане бързо и лесно, но ще използваме всички възможности, с които разполагаме“, коментира още той.

„Нашето правителство няма парламентарна група, но има задачи, които изискват законодателни решения. Разчитаме да подходите държавнически и да ги приемете. Народни представители, нека бъдем партньори в името на България – трябва да изпълним условията по ПВУ, средствата от него не са подарък, а доверие от партньорите“, допълни служебният премиер.

БГНЕС

Освен честността на изборите той открои по кои ключови управленски задачи ще работи служебният кабинет – гарантиране на финансовата стабилност в условията на удължителен бюджет, справедливо разпределение на средствата за общините, ритмичност на изплащане на пенсиите, социалните плащания и помощи за уязвимите групи, възстановяване на законността в управлението на Прокуратурата, гарантиране на сигурността на българските граждани, ефективна организация на изборния процес зад граница.

„Започваме веднага в името на България“, това бяха заключителните думи на Андрей Гюров.

Припомняме, че указите за тяхното назначаване, както и за насрочване на избори за Народно събрание на 19 април, бяха подписани днес (19 февруари), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

БГНЕС

След полагане на клетвата членовете на служебния кабинет ще се състои церемония по предаване и приемане на властта в Гранитната зала на Министерския съвет.

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров вчера представи на президента Илияна Йотова състав на правителство.

В структурата на предложения служебен кабинет има вицепремиер за честни избори, като за поста е номиниран Стоил Цицелков. Служебен вицепремиер и министър на правосъдието ще е Андрей Янкулов, а служебен вицепремиер по европейските средства - Мария Недина.

Министър на финансите в служебния кабинет става Георги Клисурски, министър на вътрешните работи - Емил Дечев, министър на външните работи - Надежда Нейнски.

В състава на предложения служебен кабинет влизат още : министър на регионалното развитие и благоустройство - Ангелина Тодорова-Бонева, министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов, министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов, министър на отбраната - Атанас Запрянов, министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова, министър на образованието и науката - Сергей Игнатов, министър на здравеопазването - Михаил Околийски, министър на културата - Найден Тодоров, министър на земеделието и храните - Иван Христанов, министър на околната среда и водите - Юлиан Попов, министър на икономиката и индустрията - Ирина Щонова, министър на енергетиката - Трайчо Трайков, министър на електронното управление - Георги Шарков, министър на туризма - Ирена Георгиева, и министър на младежта и спорта – Димитър Илиев.

БГНЕС

На 12 февруари Илияна Йотова определи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство. Според Закона за БНБ в случай че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, подава оставка.

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната - Демократична България“ и „Алианс за права и свободи“, но и трите бяха върнати веднага неизпълнени, при което стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори.

Вотът през април ще бъде осмият от 2021 г. насам. Очаква се указите за служебния кабинет и предсрочните избори да бъдат издадени днес. Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.