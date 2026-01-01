На 10 март 2026 г., около 12:00 ч., в гр. Стара Загора, на ул. „Радецки“, в близост до кръговото кръстовище между ул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, е станало пътнотранспортно произшествие.

64-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Стара Загора

По първоначална информация, товарен автомобил „Мерцедес“, управляван от 54-годишен мъж, е блъснал 76-годишна пешеходка на пешеходна пътека. Пострадалата е настанена в болница с различни наранявания, без опасност за живота.

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Стара Загора

Водачът е тестван с технически средства за алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.

В сектор „Пътна полиция“ е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.