Авария на вентилатор е причината за черния дим от ТЕЦ в Сливен, съобщава на сайта си топлофикационното дружество.

В социалните мрежи множество граждани публикуваха сигнали за черен дим от комина на ТЕЦ-а.

Поради техническия проблем се е наложила подмяна на работещия енергиен котел №2 с енергиен котел №1. От дружеството уточняват, че изпусканият черен дим е вследствие на преходен режим при смяната на котлите.

Според информацията, публикувана от топлофикационното дружество, извършените дейности са в пълно съответствие и отговарят на комплексното разрешително на централата.

Pрипомняme, че през 2022 г. разпалване на котел бе причина за черен пушек от комина на ТЕЦ-а.