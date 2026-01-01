Обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 е прекратена, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие. Това е записано в решение на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, публикувано в Регистъра за обществени поръчки.

В началото на годината Министерството на отбраната (МО) обяви обществена поръчка за ремонт за малко над 21 млн. евро.

МО търси изпълнител за ремонт за 21 млн. евро на двигателите на 10 изтребителя

Това не е първата обществена поръчка за ремонт на двигатели на МиГ-29. В края на 2024 г. беше сключен договор с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

В края на 2025 г. Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Ако искаме да имаме национални средства за охрана на въздушното пространство, ще трябва да поддържаме изтребителите МиГ-29, каза той. Вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а ние разчитаме на тях. Когато не се мисли перспективно, задържането на МиГ-29 толкова дълго и забавянето на сключването на договор за натовски самолет – това е резултатът, обясни Запрянов.

МиГ-29 и Су-25

Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. са общо малко над 114 млн. лв., каза Запрянов в края на 2025 г.

За самолет МиГ-29 - 86 457 750 лв., а за Су-25 - 27 605 345 лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети, допълни Запрянов.

За поддържане на оперативни способности от Военновъздушни сили със самолети МиГ-29 и Су-25 годишните разходи, свързани с тяхната експлоатация през 2024 г. и до 31 октомври 2025 г., са в размер на малко над 104 млн. лв.

Изтребителите F-16

В началото на 2025 г. започна доставката на първите осем изтребителя F-16 по първия договор със САЩ от 2019 г., а на 18 декември на официална церемония бяха представени и осемте самолета. Очаква се Военновъздушните ни сили (ВВС) да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Над София вчера българските F-16 прелетяха ниско над София по време на учебно-тренировъчни полети.