Министерството на отбраната (МО) обяви обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29. Прогнозна стойност е малко над 21 млн. евро. Това се вижда от Регистъра за обществени поръчки.

Предметът на обществената поръчка е извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт на до десет броя двигатели за самолети МиГ-29 за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 27 февруари 2026 г. Това не е първата обществена поръчка за ремонт на двигатели на МиГ-29. В края на 2024 г. беше сключен договор с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Срокът за изпълнение на ремонта на всеки един двигател не трябва да надвишава девет месеца.

Изтребителите F-16

В началото на 2025 г. започна доставката на първите осем изтребителя F-16 по първия договор със САЩ от 2019 г., а на 18 декември на официална церемония бяха представени и осемте самолета. Очаква се Военновъздушните ни сили (ВВС) да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

В края на ноември 2025 г. обаче министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов заяви, че е планирано изтребителите F-16 да постигнат оперативна готовност през 2028 г. Ако искаме да имаме национални средства за охрана на въздушното пространство, ще трябва да поддържаме изтребителите МиГ-29, каза Запрянов. Министърът допълни, че не е реалистично да се говори за постигане на готовност през 2026 г. Ако има първоначална оперативна готовност и ако може и с F-16 да се носи по някакъв начин бойно дежурство, това ще го реши командира на ВВС, каза Запрянов тогава.

МиГ-29 и Су-25

Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. са общо малко над 114 млн. лв., каза Запрянов в края на 2025 г.

За самолет МиГ-29 - 86 457 750 лв., а за Су-25 - 27 605 345 лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети, допълни Запрянов.

За поддържане на оперативни способности от ВВС със самолети МиГ-29 и Су-25 годишните разходи, свързани с тяхната експлоатация през 2024 г. и до 31 октомври 2025 г., са в размер на малко над 104 млн. лв.