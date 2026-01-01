От 8 часа днес, 11 март, движението в тунел "Железница“ на АМ "Струма“ ще бъде ограничено за тестване и профилактика на системата за управление на тунела /SCADA/.

Според инструкциите за поддържане на съоръжението, такива тестове се правят два пъти в годината, информират от Агенция "Пътна инфраструктура“.

Предвижда се движението да бъде ограничено до 8 ч. на 12 март /четвъртък/.

По време на дейностите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват при пътен възел "Благоевград Юг“ на АМ "Струма“, а автомобилите, които се движат към София, ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция.