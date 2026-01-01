Две ирански гражданки са обвинени по образувани две бързи производства за опит да влязат у нас с фалшиви паспорти, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от 9 март. Момичетата с инициали Т.Д. (19 г.) и П.М. (18 г.) пристигнали на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" от Турция като пътнички в автобус с българска регистрация по линия Истанбул - София. При извършената проверка на документите на пътниците в автобуса, дежурният граничен полицай при Граничния полицейски участък - Свиленград установил, че всяка една от тях е представила преправен френски задграничен паспорт, за да влезе в страната.

Двете ирански гражданки са настанени в Специален дом за временно настаняване на чужденци. По бързите производства се извършват действия по разследването, допълват от държавното обвинение.

Според последната публикувана на сайта на МВР месечна информация за миграционната обстановка, през януари тази година на пункта "Капитан Андреево" са задържани седем незаконни мигранти.