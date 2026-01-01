Предполагаем снаряд, чийто тип не е уточнен, удари контейнеровоз край бреговете на Обединените арабски емирства близо до Ормузкия проток, съобщи Британската организация за търговско мореплаване, цитирана от Ройтерс и Франс прес.

"Капитанът на контейнеровоз докладва за щети, вероятно причинени от снаряд, чийто тип не е уточнен", посочи Организацията.

Събитията са станали на 25 морски мили (46 км) северозападно от Рас ал-Хайма в Емирствата, близо до Ормузкия проток. Няма жертви и ранени, а екипажът е в безопасност, посочи Организацията и поясни, че щетите все още се оценяват.