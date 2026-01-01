Близо седмица след инцидента с дете на писта в ски зоната на Банско все още няма информация от официалните власти какво се е случило. Пострадалото 14-годишно момче е със счупен таз на две места. По сигнал на родителите му, то е било ударено от моторна шейна, която се е движела без светлинна и звукова сигнализация, посочва NOVA.

По думите на лекарите възстановяването ще е дълго – момчето ще трябва да остане на легло няколко седмици, след което ще се придвижва с патерици поне два месеца.

Тежък инцидент в Банско: Дете е блъснато от моторна шейна на пистата

Бащата твърди, че след удара водачът на шейната е напуснал мястото, без да помогне, и че има свидетели. От полицията съобщиха, че проверката продължава, но засега не е установено кой е управлявал моторната шейна. Семейството настоява случаят да бъде изяснен и заявява, че ще търси справедливост.

„Синът ми все още не може дори да се обръща в леглото. Трудно е за един тийнейджър да лежи постоянно. Имаме опасения, че може да повтаря годината в училище. Отново ходих до районното и разговарях с разследващите полицаи, казват, че се работи всеки ден. Има поне 6-7 очевидци на инцидента, както и следи от шейната. Разпитани са двама свидетели”, разказа бащата на пострадалото момче Александър Филипов.

От пресцентъра на МВР заявиха, че се прави всичко възможно случаят да бъде разкрит. От фирмата концесионер обясниха, че са предали всички записи, с които разполагат на полицията.