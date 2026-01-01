Момчето, което е било ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен таз на 2 места. Това заяви пред NOVA бащата Александър Филипов.

Инцидентът е станал в четвъртък на една от пистите.

Тежък инцидент в Банско: Дете е блъснато от моторна шейна на пистата

От полицията съобщиха, че сигналът е получен около 12:57 часа на 5 март, че в долната част на писта в ски зоната на Банско, докато кара ски, 14-годишно момче е блъснато от моторна шейна, която не е спряла на мястото на инцидента.

„След няколко спускания, решихме да се прибираме по писта номер 5. Карах няколко метра зад него. На един от стръмните падове видях, че излита шейна до сина ми. Видях детето как изхвърча. Шейната изобщо не спря, дори не намали. Там имаше и една инструкторка по сноуборд с чужденец. Те ми помогнаха. Веднага дойде и ПСС”, разказа Филипов.

„Много го болеше. А аз се изплаших много”, каза още Филипов.

Твърди, че шейната не е имала пуснати светлини или звукова сигнализация.

От полицията съобщиха, че тече проверка. На записите от камерите обаче се виждало единствено шейната на спасителната служба, изпратена да окаже помощ. От концесионера заявиха, че бащата и детето по-късно са си тръгнали, а мъжът не е имал валидна лифт карта. Филипов обаче е категоричен, че има „платинена сезонна карта”. „Само за този сезон съм бил над 40 дни в планината”, обясни той.

„От полицията чух, че са забелязали нещо интересно. Конкретна информация не ми е дадена”, каза Филипов.

По непотвърдена информация на БНТ обаче, случилото се съвсем не е било така. Детето само̀ е паднало и не е бутнато от такова превозно средство. В разговор с концесионера на ски-зоната Иван Обрейков, той заяви категорично, че моторни шейни на ски пистите е абсолютно забранено да се движат, а изключение от това правило има само за планинските спасители, които използват такива превозни средства, за да окажат първа помощ възможно най-бързо при случил се инцидент.

Благовест Обецанов – планински спасител: "Инциденти на пистата се случват, все пак ски спортът е травматичен спорт. Има вчера подаден сигнал през 112. Повечето сигнали при нас пристигат през 112 за подобен инцидент. Транспортирано е дете и му е оказана първа помощ. Както за вас, така и за нас явно не е ясно дали детето е бутнато или пък не. Не, не е ясно какво точно се е случило. Води се някакво разследване, така че надявам се ще се разбере какво е станало."

Планинските спасители апелират всички скиори и сноубордисти да не надценяват своите възможности, да се съобразяват с терена и с мястото, където са решили да карат ски и да се движат със съобразена скорост.

По случая е започнато разследване. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с инцидента, както и моторната шейна и нейния водач продължава.