Заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов представи пред ръководния състав новия ръководител на ОДМВР-Пазарджик. Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Сълко Литов е временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР-Пазарджик. До момента старши комисар Литов е изпълнявал длъжността началник на полицейското управление в гр. Карлово.

Пред присъстващите заместник министър Калоянов очерта основните приоритети пред състава на дирекцията, като акцентира върху подготовката за провеждане на честни и законосъобразни парламентарни избори. От своя страна старши комисар Сълко Литов благодари на ръководството на вътрешното министерство за гласуваното доверие и изрази готовността си за проактивна и ефективна работа по така поставените важни и приоритетни задачи.

Старши комисар Сълко Литов е роден през 1970 година. В системата на МВР е от 1994 година, като е заемал последователно различни изпълнителски и ръководни длъжности – помощник-следовател, дознател, началник на група, на сектор, началник на районно управление, заместник-директор на областна дирекция. До настоящия момент е оглавявал полицейското управление в гр. Карлово към Областната дирекция на МВР в Пловдив.