Ремонтни екипи са възстановили външна линия за електроподаване към контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна, близо месец след като тя беше изведена от експлоатация, заяви генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

Лихачов съобщи в изявление, че ремонтните дейности на линия „Феросплавна-1“, свързваща централата с електропреносната мрежа, са завършени вчера късно следобед.

Той допълни, че ремонтът е завършен ден преди крайния си срок и че „иска лично да благодари на нашите (руските) специалисти, които изпълниха задачата предсрочно, като работиха денонощно в условия на постоянен стрес“.

Друга външна линия е останала в експлоатация по време на цялата работа.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди, че линията е била възстановена, заявявайки, че „завършването ѝ укрепва ядрената безопасност“.

Засега няма коментар от Украйна.

Линията беше прекъсната на 10 февруари и Гроси заяви тогава, че инцидентът е причинен от военните действия. Ремонтите са извършени при локално прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на МААЕ.

Запорожката АЕЦ, най-голямата в Европа, не произвежда електричество и разчита на външна енергия, за да поддържа ядрения си материал охладен и да избегне катастрофална авария.

Русия и Украйна често се обвиняват взаимно, че застрашават безопасността в обекта, като извършват атаки наблизо. Въпросът кой трябва да контролира и управлява централата е един от спорните в мирните преговори с посредничеството на САЩ.