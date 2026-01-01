Ударената от пиян турист в Чехия Малена Замфирова има счупване и на лопатка на рамото, съобщи Gong.bg.

Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд претърпя тежък инцидент на 3 март по време на подготовката си за световната купа в Шпиндлеров Млин. 16-годишната Малена бе ударена в гръб от безконтролно спускащ се турист.

След инцидента Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза, а сега се оказва, че има има счупване и на лопатката на рамото.

По спешност ѝ бяха извършени операции. Днес ѝ предстои и изключително сложна хирургическа интервенция. Тя ще бъде извършена в австрийския град Грац, където беше транспортирана след инцидента. Операцията е за стабилизиране на бедрена кост.

Освен счупванията, Малена за кратко е била загубила съзнание.