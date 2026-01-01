Гърция, както и останалата част от Европа, може да се сблъска с нови пристигащи бежанци от Иран и съседните държави, в зависимост от продължителността на военните операции в Иран и по-широкия регион на Близкия изток, заявиха официални лица и анализатори.

Нараства безпокойството в гръцкото правителство, тъй като последствията се очаква да надхвърлят очевидното икономическо въздействие и са трудни за оценяване или прогнозиране. Властите също така обсъждат възможността за радикализация сред мюсюлманските общности в Гърция, включително чрез активиране на терористични мрежи, свързани с Иран, или чрез религиозни реакции.

През октомври 2024 г. шиитската мюсюлманска общност в Гърция организира възпоменателно събитие в чест на лидера на Хизбула Хасан Насрала, който беше убит през септември при израелски въздушен удар в Бейрут.

„Ако операциите в Близкия изток се превърнат във война между исляма и Запада, последствията ще бъдат ужасяващи“, заяви Димитрис Куркулaс, бивш заместник-министър на външните работи и посланик на Европейския съюз в Ливан в периода 1997–2001 г.

Вече има случаи на ирански граждани, преминали в Турция, като нараства броят на хората, които се приближават към границите. Турските власти заявиха намерението си „да предприемат мерки“, тъй като перспективата за нова бежанска вълна предизвиква вътрешни реакции.

Гръцкият министър на миграцията Танос Плеврис обяви, че наблюдението на иранци, търсещи убежище, ще бъде разширено, без да предостави повече подробности. Разглеждането на молбите за убежище от ирански граждани е временно спряно поради непредсказуемата ситуация в Иран. Министерството уточни, че иранските граждани запазват правото си да подават молби за убежище.

През 2025 г. 280 души са получили статут на бежанец в Гърция, а трима са получили субсидиарна закрила. Още 222 молби са били отхвърлени. През последното десетилетие приблизително 5000 иранци са получили убежище в Гърция, като Германия остава основната европейска дестинация. Значителна част от тях са жени, търсещи защита от условията в Иран.

Доклад от юни 2025 г. на Агенцията на Европейския съюз за убежище предупреди, че дори частична дестабилизация на Иран, държава с население от 90 милиона души, може да предизвика миграционни потоци с безпрецедентен мащаб към Европа. Разселване на 10% от населението би могло да доведе до най-големия брой бежанци към Европа.

В същото време иранци в Гърция заявяват, че са доволни от развитието на ситуацията; повечето противници на режима дори не са имали възможност да посещават страната си от години.