Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи украинския си колега Володимир Зеленски като пречка за споразумение с Русия, чийто лидер Владимир Путин, по думите му, е настроен към сътрудничество.

„Зеленски трябва да се стегне и трябва да постигне споразумение“, каза Тръмп в интервю за “Политико“.

От друга страна, републиканецът заяви, че вярва, че руският президент Владимир Путин е готов да преговаря за край на войната.

„Мисля, че Путин е готов да сключи сделка“, каза американският президент.

Когато беше притиснат да обясни каква е пречката от страна на Зеленски за мирно споразумение, Тръмп отказа да навлезе в подробности, но настоя, че украинският лидер не показва достатъчно готовност за преговори.

„Немислимо е той да е пречката“, каза Тръмп. „Нямаш картите. А сега има още по-малко карти“.