Стотици българи все още търсят начин да напуснат страните от Близкия изток и Южна Азия. Тази нощ кацнаха два полета от Дубай и Оман, а минути преди 19 ч. на Терминал 2 на летището в София кацна третият полет от Оман, който беше организиран от българските власти. Около 19:50 ч. пристигнаха и 180 души от Дубай.

От външното министерство опровергаха слуховете, че спират организацията на този тип полети, а напротив - заявиха, че се работи по извеждането на нашите сънародници от засегнатите страни.

Наши сънародници обаче разказаха пред NOVA, че все още нямат никаква информация кога ще си дойдат у нас, както и че вече са изключително притеснени.

Докато Мария Боянова говори, няколко експлозии се чуват в близост. Тя, и още 15 българи са блокирани на кораба „Celestyal Journey” на круизния терминал в Доха. „Реално не се чувстваме защитени, днес е най-тежкият ден от събота насам”, сподели тя.

Спасени: Кацна първият самолет с български граждани от Близкия изток

Българите са там от събота, когато ударите започват в първите минути, след като се качват на борда. Още тогава сигнализират външното министерство, изпращат и снимки на паспортите си с молба да бъдат евакуирани. „Тази сутрин в разговор с представител на посолството разбрах, че ще бъдем евакуирани, когато бъде отворено въздушното пространство на Катар. Това обаче е без значение, защото отворят ли го, ние само ще можем да се приберем”, каза Боянова.

Междувременно гражданите на Казахстан, Киргизстан, Русия и Англия от кораба вече са изведени от страната през Саудитска Арабия.

На около 670 км, в Дубай, е Димитър Дачков. Той и още 140 българи са настанени в хотел. „Семействата с малки деца не би ли трябвало да са с приоритет? Тук също има и възрастни. Има известни хора, които вече се прибраха, да не ги цитирам по имена, но те бяха в нашия самолет на отиване. Сега вече започваме да се чудим дали тук не е нещо: който, както може да се оправя”, мисли той.

Антония Гърова е в същата ситуация. „Връзката със Ситуационния център и с Консулството е изключително трудна. Поне някой да се свърже, поне да получим някакво потвърждение, дори на имейл, че са получили нашите данни, че ще има някакъв контакт”, посочи тя.

Селин Гълъбова е с още трима души в Абу Даби. Допитала се до Консулството ни през имейл дали да не се придвижи. Изпраща ни отговора: „Имаме да отговорим на още стотици имейли. Нямаме време за чат”.

Решаващи часове: Очаква се да започне евакуация на българите от Близкия изток

Общото между повечето хора, които ви показваме е, че са отишли до там чрез организирана екскурзия.

„Няма качен нито един турист на български туроператор на евакуационните полети. Става въпрос за малки фирми, които имат 10-15 души групи, и няма как да организират чартър за тях. Тази координация трябва да бъде направена от правителството. В същото време правителството не ни казва открито – „ние не зачитаме вашите клиенти за български граждани и няма да ги евакуираме”. Казва ни се: „Давайте списъци”, но къде отиват тези списъци - не е ясно. Ако става въпрос за пари, правителството да каже на туроператорите да си плащат седалките - никой няма да откаже”, категоричен е зам.-председател на Обединение "Бъдеще за туризма" Димитър Балтов.

„Туроператорите имат своите ангажименти към пътниците, които са организирали, но, разбира се, ние във всяко едно отношение, където те не могат да окажат помощ, се опитваме ние да окажем. Няма опасност нашите сънародници да останат там”, подчерта служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

Без развитие остава въпросът и какво ще правят българските граждани, които са блокирани в различни точки на света, като Георги Чочев, който е на Малдивите. „Консулът в Индия не знаеше защо му звъня. От зам.-министър Шаламанов разбрах, че не сме приоритет. Италианци, словенци, англичани – държавите им изпратиха полети, казаха им на коя дата да отидат на летището. Дали си на Малдивите, или на Ахелой, ако човек има нужда да му се помогне, трябва да му се помогне”, смята той.