Иранската държавна телевизия съобщи, че дронове, изстреляни от Революционната гвардия - идеологическото крило на въоръжените сили на Ислямската република - са поразили самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, предаде АФП.

Иран: Поразихме самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ с четири балистични ракети

Телевизията не предостави никакви подробности относно твърдението. Революционната гвардия и преди е заявявала, че е поразила американския самолетоносач, но тогава Пентагонът заяви, че „изстреляните ракети дори не са се доближили“.